Soudan : signature d’une nouvelle charte pour conduire la transition

(Agence Ecofin) - Une nouvelle charte concernant la conduite de la transition soudanaise a été signée ce samedi à Khartoum, entre l’armée nationale, les mouvements armés et la société civile. L’objectif est d’assurer le maintien de la paix et la conception d’une Constitution. L’ancien parti au pouvoir, Congrès national, a quant à lui été écarté.

Réunis à Khartoum ce samedi 2 octobre, le Conseil de souveraineté et l'Alliance des Forces pour la liberté et le changement au Soudan ont signé une nouvelle charte nationale portant sur la conduite de la transition. En substance, la charte prévoit l’établissement d’un système fédéral régi par une nouvelle Constitution, et engage les formations civiles, politiques et militaires impliquées dans la gestion du pays à collaborer « parachever le processus de paix » jusqu’à l’élection de 2024.

Le Front révolutionnaire soudanais, le Mouvement pour la justice et l'égalité, l'Alliance démocratique pour la justice sociale, le Front populaire pour la libération et la justice, et bien d’autres acteurs importants ont signé l’accord. Les factions non encore signataires sont tenues de le faire dans les deux prochaines semaines. Le parti Congrès National de l’ancien président Omar el-Bechir est par contre écarté des tractations.

Les partis du Soudan du Sud ont aussi été invités à rejoindre le processus, et à « adhérer à un véritable partenariat des composantes de la période de transition pour parvenir à une transition démocratique pacifique et assurer des élections libres et équitables ».

Toutefois, la préoccupation majeure des populations est la trop grande implication militaire dans l’administration du pays. Jeudi, des vagues massives de manifestants ont déferlé dans Khartoum, réclamant un pouvoir civil.

?️???Des milliers de manifestants se sont rassemblés à #Khartoum et dans les villes du #Soudan pour appeler à une transition dirigée par des civils vers la démocratie après une tentative de coup d'État . pic.twitter.com/2rtspQgqge — Jean-louis David (@timbaland57) October 2, 2021

Feriol Bewa