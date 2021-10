Le président de la Banque mondiale salue les réformes économiques courageuses du Soudan

(Agence Ecofin) - Le chef de la Banque mondiale David Malpass a achevé une visite de 48 heures au Soudan, rencontrant le président Abdel Fattah al-Burhan et le Premier ministre Abdallah Hamdok. A l’ordre du jour, un financement de 2 milliards USD pour des projets de développement, et des encouragements à poursuivre les réformes économiques.

Des « réformes audacieuses » qui portent leurs fruits et offrent à l’économie de nouvelles perspectives, voilà en substance le discours de David Malpass, président de la Banque mondiale, en visite de travail au Soudan jeudi et vendredi. Depuis mi-2019, le pays a en effet pris des mesures draconiennes pour alléger sa dette extérieure, notamment la fin des aides sur les carburants et l’adoption d’un taux de change flottant.

My thanks to @SudanPMHamdok, @FinanceMinSudan, Chairman al-Burhan & the people of Sudan for their hospitality & warm welcome to Khartoum.



I am encouraged by Sudan’s progress & commitment toward peace, stability & prosperity. pic.twitter.com/p6OpB008nb — David Malpass (@DavidMalpassWBG) October 1, 2021

Une action mal vécue par la population souffrant d’une l’inflation déjà empirée par la crise économique liée à la Covid-19, mais qui remet progressivement le pays dans les bonnes grâces des institutions financières et des investisseurs étrangers. Ainsi, après avoir quitté la liste noire américaine des Etats soutenant le terrorisme, le pays s’est vu attribuer un prêt relais (1,15 milliards USD par les Etats-Unis) qui lui a permis d’apurer ses 1,2 milliards USD d’arriérés à la Banque mondiale.

Today in Sudan, I delivered remarks on the country’s progress but also the reversals in development during this “time of upheaval.”



The world faces many challenges to boost growth, shorten the crisis, resume development & prepare for the future.



Remarks: https://t.co/RXPx701EnN — David Malpass (@DavidMalpassWBG) September 30, 2021

Cette dernière avait annoncé en mai une allocation de 2 milliards USD pour la construction d’infrastructures, et vient de conclure 2 nouveaux milliards USD d’accords pour financer des projets de développement, agricole et énergétiques principalement. David Malpass a assuré au Soudan le soutien de son institution et celui du FMI « dans cette phase critique afin de pouvoir surmonter les difficultés économiques ».

? | La Banque mondiale va fournir 2 milliards de dollars au #Soudan ??



? L'Association internationale de développement (AID) financera un total de 17 projets dans des secteurs tels que l'énergie et l'agriculturehttps://t.co/69pY20DDDu — Atalayar entre deux rives (@Atalayar_Fr) October 1, 2021

A noter que c’est la première fois depuis plus de 40 ans qu’un dirigeant de la BM se rend au Soudan. Depuis 2019 et la chute d’Omar el-Béchir, le pays vit une instabilité politique qui freine son développement. « ll est toutefois important d'éviter les dérapages politiques parce qu'il ne peut y avoir de développement sans paix et stabilité » a ajouté Malpass.

Feriol Bewa