Universal Music Group Afrique va changer de directeur

(Agence Ecofin) - En Afrique, la division continentale de la Major Universal Music Group (UMG) n’a plus de directeur depuis le 1er janvier dernier. En effet, Moussa Soumbounou (photo) qui dirige les bureaux d’UMG en Côte d’Ivoire a annoncé sa démission sur les réseaux sociaux.

« Je tiens dans un premier temps à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, qui pour moi sera un point final sur mon aventure au sein d'Universal Music Group. Je quitte UMG, oui je quitte la direction générale du projet Afrique d'Universal Music Group. Non pas parce que j'ai été rendu coupable des atrocités qui circulent à mon sujet depuis deux semaines maintenant, mais pour embrasser de nouvelles aventures, plus grandes, avec plus de liberté et plus de challenges, et je sais que ceux qui me connaissent savent que les challenges sont pour moi des carburants indispensables », a expliqué l’ancien directeur d’UMG Afrique.

UMG devrait annoncer dans les prochains jours la nouvelle personne en charge de son projet africain.

Servan Ahougnon