Sénégal – Mali : vers la relance de la société Dakar Bamako Ferroviaire

(Agence Ecofin) - La société Dakar Bamako Ferroviaire (DBF) pourrait bientôt reprendre ses opérations. C’est en tout cas la volonté affichée par le président Macky Sall.

Au cours du Conseil des ministres du mercredi 26 février 2020, le chef d’État sénégalais « abordant la réhabilitation et la relance des chemins de fer, a évoqué la situation financière et sociale de Dakar Bamako Ferroviaire tout en exhortant les acteurs à la mise en œuvre sans délai d’une stratégie globale et consensuelle de relance et de gestion ».

Il a, à cet effet, demandé au ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et au secrétaire d’État chargé du Réseau ferroviaire « de veiller, avec la partie malienne et la direction de DBF, à la stabilisation de la situation des travailleurs de l’entité et à la réhabilitation de la ligne ».

DBF avait été mis sur pied, en tant qu'organe provisoire de gestion du chemin fer, à la suite de la rupture en 2015 du contrat de concession de 25 ans conclu en 2003 avec société franco-canadienne Transrail SA.

Pour la reprise de l’activité ferroviaire, DBF avait proposé aux deux États un plan d’urgence qui reposait sur la rénovation de la voie ferrée, alors qu’ils voulaient au départ une reconstruction complète, mais très coûteuse, des 1 287 km du corridor Dakar-Bamako. Le coût de la réhabilitation est estimé à près de 880 millions d’euros pour des travaux devant durer trois à quatre ans, alors qu’il faudrait 2,6 à 3,5 milliards d’euros pour construire une nouvelle ligne.

Malgré les ambitions affichées de DBF, l’entreprise dirigée par Kibily Touré n’a jamais véritablement eu les moyens de sa politique. Le chemin de fer Dakar Bamako a continué à se dégrader jusqu’à sa fermeture définitive en mai 2018, laissant à la gare plus de 1 000 employés avec des arriérés de salaire.

Romuald Ngueyap

Lire aussi :

Le Mali va consacrer près de 10 milliards FCFA pour relancer le chemin de fer entre Bamako et la frontière du Sénégal

Sénégal : le chemin de fer Dakar-Bamako sera bientôt réhabilité et modernisé, selon Macky Sall