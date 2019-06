La compagnie nationale Air India fait son retour en Afrique

(Agence Ecofin) - « Je suis ravi d'annoncer qu'à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme le 27 septembre 2019, Air India entamera un vol direct Mumbai-Nairobi afin d'améliorer la connectivité aérienne entre l'Inde et le Kenya », c’est par ce tweet que le ministre indien de l'Aviation civile a annoncé le retour de la compagnie nationale indienne en Afrique, après plusieurs années d’absence.



Selon Hardeep Singh Puri, la compagnie aérienne prévoit d’opérer quatre vols hebdomadaires entre l’aéroport de Mumbai et l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi au Kenya.



Opérée certainement en Boeing 787-8, cette liaison permettra de renforcer les liens entre le Kenya et l’Inde, a indiqué le ministre. Une véritable aubaine pour le pays de la Corne de l’Afrique.



La communauté indienne vivant au Kenya est estimée à 100 000 habitants. Elle est non-seulement l’une des plus importantes d’Afrique, mais également l’une des plus riches. Elle est en majorité à la tête de la plupart des grandes entreprises, banques et supermarchés du pays.



Romuald Ngueyap