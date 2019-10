Huit pays africains sont élus au conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale pour un mandat de 3 ans

(Agence Ecofin) - L’Afrique reste représentée au conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). En marge de sa 40e assemblée générale qui se tient du 24 septembre au 4 octobre 2019, l’OACI a achevé le mardi 1er octobre 2019, les élections de son nouveau conseil. Elus pour un mandat de trois ans, ces derniers resteront en poste jusqu’en 2022. Parmi les pays élus, ou réélus à leur siège, figurent huit issus du continent africain.

Dans la partie II, réservée aux « Etats contribuant le plus largement à la fourniture d'installations pour la navigation aérienne civile internationale », on note les réélections de l’Egypte, du Nigeria et de l’Afrique du Sud. Cette catégorie est complétée par l’Argentine, la Colombie, la République dominicaine, la Finlande, l’Inde, le Mexique, les Pays-Bas, l’Arabie saoudite, Singapour et l’Espagne.

Faisant leur entrée au conseil, la Côte d’Ivoire, la Guinée équatoriale, le Soudan, la Tunisie et la Zambie ont été élus dans la Partie III, prévue pour les « Etats assurant la représentation géographique ». Dans cette catégorie s’ajoutent le Costa Rica, la Grèce, la Malaisie, le Paraguay, le Pérou, la République de Corée, et les Emirats arabes unis.

La première partie, attribuée aux « Etats d’importance capitale dans le transport aérien », a vu les réélections de l’Australie, du Brésil, du Canada, de la Chine, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, de la Fédération de Russie, du Royaume-Uni et des Etats-Unis.

Composé de trente-six membres élus, le conseil est l'organe directeur de l’OACI.

Romuald Ngueyap

