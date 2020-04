Pepin Vougo nommé Directeur par intérim du Dpt des Technologies de l'Information de l'Entreprise (BAD)

(BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT) - La Haute Direction a le plaisir d’annoncer la nomination de M. Pepin Vougo comme Directeur par intérim du Département des Technologies de l’Information de l’Entreprise à compter du 1er avril 2020.

Pepin Vougo compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la technologie appliquée. C’est un cadre expérimenté qui possède une expérience approfondie et étendue de la fourniture de solutions technologiques complexes à l’échelle internationale. Il bénéficie à la fois de l’expérience du secteur privé et des BMD. Pepin est en service à la Banque africaine de développement depuis 7 ans, d’abord comme directeur des infrastructures et des télécommunications, puis comme directeur du développement des solutions opérationnelles en charge du portefeuille de développement des applications de la Banque. En plus d’avoir réussi la fourniture de nombreuses applications en ligne pour aider à numériser la Banque, il a dirigé le développement de la stratégie numérique 2017-2021.

Avant la Banque africaine de développement, Pepin était chef de division adjoint au Fonds monétaire international (FMI), où il coordonnait la prestation des services informatiques pour plus de 100 bureaux dans le monde entier. Il a géré un budget de 12 millions d’USD (budget d’équipement) et de 11 millions d’USD (budget de fonctionnement) et a dirigé une équipe de plus de 100 personnes. Il a lancé d’importantes initiatives pendant qu’il était au FMI, ce qui a permis à l’institution de réaliser d’importantes économies et d’améliorer l’expérience et la satisfaction des clients en matière de TI.

Avant de rejoindre le FMI, M. Pepin a fait carrière dans de grandes entreprises du secteur privé. Il a été vice-président de l’ingénierie chez JP Morgan Chase de 2006 à 2009, en charge du groupe de gestion des logiciels et des configurations, qui appuie plus de 5000 développeurs dans le monde. Pepin a également piloté un important exercice de reconfiguration des effectifs, afin de permettre à l’entreprise de répondre à un contexte économique en rapide évolution. Pepin a commencé sa carrière chez Symantec, en tant qu’ingénieur en intégration d’applications. Il a ensuite occupé le poste de directeur des opérations informatiques pour le secteur de la sécurité de l’information et de la conformité, appuyant plus de 2000 développeurs dans le monde entier.

Pepin est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’université St Thomas de Houston, au Texas, et d’une licence en génie électrique de l’université de Houston.