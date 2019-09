Niger : la Russie s’intéresse aux secteurs minier et énergétique, ainsi qu’aux infrastructures et aux services de sécurité

(Agence Ecofin) - La Russie souhaite renforcer sa coopération avec le Niger. Cette volonté a été réaffirmée lors de la récente visite de travail qu’a effectué à Moscou, Kalla Ankourao, ministre nigérien des Affaires étrangères.

Au cours de cette visite, les deux pays ont pris l’engagement de coopérer davantage dans les secteurs tels que l’énergie, les mines, les infrastructures, la sécurité.

Déjà par le passé, le Niger et la Russie avaient paraphé un protocole d’accord dans le but de mieux coopérer dans le secteur du développement et de la sécurité.

Cette coopération va davantage se renforcer à travers notamment, la réouverture de l’ambassade du Niger à Moscou en Russie d’ici 2020, et la tenue du sommet Afrique-Russie, prévu en octobre prochain à Sotchi en Russie. Le président Issoufou Mahamadou a déjà reçu une invitation de son homologue russe, Vladimir Poutine, et prendra certainement part à ce sommet. Autant d’évènements qui vont à n’en point douter intensifier la coopération entre les deux pays.