Zambie : Arc Minerals donne un coup d’accélérateur à son projet de cuivre Zamsort

(Agence Ecofin) - En Zambie, les travaux d’exploration et de développement du projet de cuivre et cobalt Zamsort devraient s’accélérer dans les prochains jours.

Arc Minerals, compagnie détenant le projet via une participation de 66 % dans Zamsort Limited, a effectué un placement privé sans courtier pour lever 2,2 millions £ pour le projet.

La compagnie listée sur AIM a émis 73,6 millions d’unités (action + bon de souscription) à un prix unitaire de 3p. Le produit du placement serait destiné à financer les travaux sur le projet, ainsi que les besoins en fonds de roulement de la filiale.

« Nous allons accélérer les travaux à Cheyeza West et sur d’autres cibles clés et nous allons commencer un programme de forage complet dès que possible », a déclaré mardi le président exécutif, Nick von Schirnding.

En dehors de la Zambie, Arc Minerals est présente en RDC où elle détient 100 % d’intérêts dans Casa Mining, une filiale active sur le projet aurifère Akyanga.

Louis-Nino Kansoun

