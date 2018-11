Afrique du Sud : les travailleurs de Sibanye appartenant à l’AMCU menacent d’aller en grève

(Agence Ecofin) - La compagnie de platine et d’or Sibanye-Stillwater pourrait voir ses employés appartenant à l'Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU) déclencher une grève pour réclamer une meilleure offre salariale.

«L'AMCU a décidé de faire la grève.», aurait déclaré le syndicat selon Bloomberg, qui ajoute que la compagnie aura 48 heures pour revenir avec une meilleure offre.

Le syndicat a reçu l'autorisation de faire grève à Sibanye en septembre, après l'impasse dans laquelle se trouvaient les pourparlers au sujet de négociations salariales. Le 14 novembre dernier, la société aurifère a signé des accords salariaux de trois ans avec un trio d'autres syndicats sud-africains (NUM, Solidarity et UASA), mettant fin à des mois de négociations qui avaient débuté en juillet.

Il a ainsi augmenté le salaire de base des employés des opérations de surface et souterraines de la catégorie 4 à la catégorie 8 de 700 rands par mois la première année, de 700 rands par mois la deuxième année, et de 825 rands par mois la troisième.

