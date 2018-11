Entre 2018 et 2022, l’Algérie va investir 75 milliards de dollars dans le secteur de l'Energie

(Agence Ecofin) - Mardi, le ministre algérien de l’Energie, Mustapha Guitouni (photo) a déclaré que son pays prévoit d'investir 75 milliards de dollars dans le domaine de l’Energie entre 2018 et 2022.

L’information a été donnée par l’agence de presse APS qui précise qu’elle émane d’une rencontre marquant le troisième dialogue de haut niveau Algérie-UE sur l'énergie qui s’est tenue à Alger.

Les responsables algériens accueillaient Miguel Arias Canete, commissaire européen en charge du climat et de l'énergie.

Sur cette enveloppe, 56 milliards de dollars (soit 75 %), seront investis dans le secteur pétrolier et gazier. Cependant, il n’a pas précisé s’il s’agira de l’aval ou de l’amont.

Toutefois, les besoins en investissement dans l’amont algérien pour atteindre les objectifs de production du gouvernement s’élèvent à plusieurs milliards de dollars.

Guitouni a aussi indiqué qu’à l’issu de la rencontre, l'investissement des entreprises européennes en Algérie pourrait être encouragé dans les secteurs du gaz naturel, des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

Le ministre algérien a également abordé la question de la révision de la législation pétrolière qui est en suspens depuis plus d’un an. D’après lui, le gouvernement prend son temps pour analyser les options qui s’offrent à lui, en vue d’assurer la sécurité énergétique à long terme du pays, grâce à un partenariat équilibré avec les grandes compagnies pétrolières et gazières.

Olivier de Souza