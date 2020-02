Cameroun : un projet de 4,9 millions $ pour booster le marché local du bois d’œuvre

(Agence Ecofin) - Le Cameroun a officiellement lancé, le 25 février 2020, le Projet de promotion et de formalisation de l’exploitation artisanale du bois d’œuvre en Afrique centrale (Profeaac). Doté d’une enveloppe de 3 milliards FCFA, ce projet sera implémenté sur une période de 4 ans, dans les régions du Centre et de l’Est du pays.

Financé par des partenaires tels que l’Agence française de développement (AFD), le Centre pour la recherche forestière internationale (Cifor) ou encore la coopération allemande, le Profeaac a pour ambition de booster le commerce intérieur du bois.

Concrètement, précise le coordonnateur du projet, Guillaume Lescuyer, « le Profeaac devra œuvrer à approvisionner le marché intérieur avec du bois produit et transformé localement. Nous irons non seulement sensibiliser les sources d’approvisionnement dans les communes de Mindourou, à l’Est, et de Dzeng, dans le Centre, mais aussi les marchés de consommation dans les grandes villes ».

BRM