Gabon : les échanges commerciaux avec la Russie sont passés de 600 millions à plus de 65 milliards de FCFA en six ans

(Agence Ecofin) - L’ambassadeur de Russie au Gabon, Dmitry Kourakov et le Premier ministre Julien Nkoghe Bekale se sont entretenus au sujet de la coopération entre les deux pays le 4 septembre.

Outre l’organisation prochaine du premier sommet Russie-Afrique qui va se dérouler à Sotchi en Russie du 23 au 24 octobre 2019, les deux personnalités ont évoqué l’état des relations économiques et diplomatiques.

Ainsi, depuis six ans, révèle le diplomate russe, les échanges commerciaux entre son pays et le Gabon sont passés de 600 millions à plus de 65 milliards de FCFA.

Ces échanges se caractérisent par l’entrée sur le marché gabonais de dérivés du pétrole, des aliments d’origine végétale et animale, des viandes et des abats. « Il y a du poulet russe vendu sur le marché gabonais par des intermédiaires français », assurait il y a un an l’ambassadeur russe à Libreville.

Les exportations gabonaises en Russie concernent le manganèse et ses concentrés pour un volume de 266 000 tonnes en 2018, en plus du bois vendu en Russie par des intermédiaires chinois.

La balance commerciale entre les deux pays penche en faveur du Gabon. Le pays a exporté pour 89 millions de dollars de produits sur le sol russe tandis qu’il en a importé pour un peu plus de 6,6 millions dollars au cours de la même période. Ce qui n’est pas le cas au niveau continental, car si la Russie a vendu à l'Afrique pour 17,4 milliards $, elle ne lui a acheté que pour 3 milliards $, dégageant ainsi un très confortable excédent commercial de 14,5 milliards.

