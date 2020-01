Le marocain Zalar Holding sollicite auprès de la BEI un prêt de 27,6 millions $ pour renforcer son activité avicole

(Agence Ecofin) - Zalar Holding qui évolue dans la chaîne de valeur avicole au Maroc a sollicité la Banque européenne d’investissement (BEI) en vue d’obtenir une ligne de crédit de 25 millions d’euros (27,6 millions $), nous révèle des médias marocains.

La ressource servira d’une part, à soutenir UMA Volailles, une société appartenant à Zalar Holding et spécialisée dans l’élevage de dindes et de poulets de chair et d’autre part, à accompagner le programme d’investissement dans les capacités logistiques du groupe marocain.

Cette sollicitation survient après l’obtention en début d’année 2020, d’un financement de 24 millions $ auprès de la Société financière internationale (SFI). Les fonds étaient destinés à renforcer la production et les exportations de fruits de la société Zalar Agri, filiale de Zalar Holding.

Zalar Holding qui est présent au Maroc depuis 1974, a réalisé au 30 juin 2019, un résultat net consolidé de 36,6 millions de dirhams marocains, en baisse par rapport aux 52 millions affichés à fin juin 2018.

Chamberline Moko

Lire aussi:

https://www.agenceecofin.com/agriculture/2401-73153-au-maroc-le-producteur-de-fruits-zalar-agri-obtient-un-financement-de-24-millions-de-la-sfi-pour-accroitre-ses-exportations