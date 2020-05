Au Zimbabwe, la Bourse des valeurs mobilières est devenue un refuge contre l'inflation galopante

(Agence Ecofin) - Le Zimbabwe Stock Exchange est sans aucun concurrent le marché boursier le plus performant d'Afrique en cette période marquée pourtant par le coronavirus et ses conséquences économiques. Malgré des performances assez mitigées pour les sociétés cotées et un environnement économique qui se dégrade chaque jour un peu plus, les investisseurs choisissent d'y placer leurs surplus d'épargne.

Certaines entreprises comme Proplastics Limited ont vu leurs valeurs boursières bondir de 1612% sur les 12 derniers mois de la période s'achevant le 28 mai 2020. Cette situation est loin d'être celle d'un marché rationnel où les acteurs misent sur un flux important de revenus dans le futur.

En effet, garder de l'argent même dans une banque est devenu une mauvaise décision pour les détenteurs de capitaux, en raison de l'inflation qui ici est la perte de valeur de la monnaie locale. En cette fin du mois de mai 2020, elle a atteint les 766% et les seules valeurs qui permettent encore de préserver son épargne sont les actions des sociétés cotées.

Il faut aussi dire que les valorisations boursières sur le Zimbabwe Stock Exchange partent de leur niveau le plus bas. Ainsi, malgré une hausse de 633% depuis les 12 derniers mois, la valeur en bourse de Padenga Holdings, une entreprise de ce marché, ne représente que 2,47 fois son dernier bénéfice, signe qu'elle était plutôt sous valorisée.

Idriss Linge