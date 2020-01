Egypte : 24 institutions souhaitent acquérir une part minoritaire dans le capital d’Aman Holding

(Agence Ecofin) - Aman Holding, une filiale de la holding d’investissement égyptienne Raya Holding, a reçu des offres d’une vingtaine d’institutions financières locales et étrangères, désireuses d’acquérir une part minoritaire de son capital.

Selon Medhat Khalil (photo), président du groupe Raya Holding, cette sollicitation d’investisseurs traduit leur intérêt pour les services financiers mis en place par le groupe et leurs rendements futurs. Aman Holding regroupe trois activités notamment dans le secteur des paiements électroniques (Aman for E-payments), dans le domaine des services financiers destinés aux populations non bancarisées (Aman for Financial Services) et dans la microfinance (Aman for Microfinance).

La holding égyptienne Raya, cotée sur l’Egyptian Exchange détient une participation majoritaire dans chacune des trois sociétés intégrées au sein de sa filiale Aman Holding. Son rapport annuel de 2018 renseigne sur les évolutions réalisées par celles-ci.

Lancé fin 2016, Aman for E-payments a initié des partenariats avec plus de 150 institutions, en majorité des banques et opérateurs télécoms pour déployer ses solutions de paiements numériques. L’entreprise réalise en moyenne 1 million de transactions par jour.

Aman for Financial Services également opérationnel depuis 2016, a réalisé fin 2018 un chiffre d’affaires de 155 millions de livres égyptiennes.

Aman for Microfinance qui a été lancé en 2018, a déjà financé environ 8 000 projets en octroyant des prêts d’un montant total de 75,4 millions de livres égyptiennes.

Chamberline Moko