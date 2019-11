Afrique du Sud : la Banque centrale plaide pour que Moody’s ne ramène pas le profil émetteur du pays à « spéculatif »

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, la Banque centrale a plaidé pour que Moody's ne ramène pas son profil d'emprunteur à spéculatif. Kuben Naidoo (photo), le vice-gouverneur de la South African Reserve Bank (SARB), a indiqué que dans l'éventualité d'une telle situation, son pays perdrait entre 5 et 8 millions $ de capitaux étrangers ; ce qui pénaliserait sérieusement la position extérieure et la solidité de la monnaie locale : le rand.

Durant le mois de novembre 2019, l'agence de notation américaine a abaissé ses perspectives sur la note de l’Afrique du Sud à négative, et les experts et observateurs de l'économie sud-africaine s'attendent à une dégradation pure et simple de la note souveraine du pays. Les autres grandes agences de notation Fitch Ratings et Standard & Poor’s quant à elles, ont déjà rabaissé la note de l'économie la plus diversifiée d'Afrique.

Bien que sa dette extérieure soit assez faible, une part importante de la dette publique sud-africaine est détenue par des investisseurs étrangers, et un affaiblissement aux yeux des investisseurs de la capacité de ce pays à honorer ses engagements se traduirait par une cession massive de ces titres, exerçant une pression forte sur le rand.

Cette sortie du gouverneur de la Banque centrale d'Afrique du Sud s'effectue dans un contexte marqué par une baisse continue des excédents commerciaux et un creusement du déficit public (gap à financer par le gouvernement). A côté de la dette gouvernementale, le pays doit aussi faire face à des difficultés qui secouent plusieurs entreprises publiques stratégiques.

Idriss Linge