7 institutions financières tunisiennes obtiendront 155 millions $ de l’allemand KfW pour soutenir des PME

(Agence Ecofin) - La banque allemande de développement (KfW) a conclu un accord avec le gouvernement tunisien portant sur la mise à disposition de 140 millions d’euros (155,4 millions $), au profit de 7 institutions financières locales, constituées de quatre banques et trois sociétés de leasing, rapporte le média tunisien ilboursa.

Si les modalités d’octroi (échéance, taux d’intérêt) de cette ligne de crédit n’ont pas été précisées, l’on en sait un peu plus sur les bénéficiaires. Il s’agit de petites et moyennes entreprises (PME) tunisiennes qui disposent d’un effectif inférieur ou égal à 200 salariés et réalisent un chiffre d’affaires annuel d’au moins 10 millions de dinars tunisiens.

La ligne de crédit vise à renforcer la structure financière des entreprises, surtout en cette période de ralentissement des activités du fait de la pandémie de covid-19. Selon des données d’octobre 2019 publiées par le français Proparco, la Tunisie compte plus de 80 000 PME qui représentent plus de la moitié des emplois et contribuent à hauteur de 40 % au PNB du pays.

Le présent accord de financement s’inscrit dans le cadre de la deuxième phase du programme de financement des très petites entreprises et PME mises en place par le gouvernement tunisien.

Chamberline Moko