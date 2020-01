Le groupe immobilier Grit Real Estate finalise l’acquisition de l’hôtel Club Med Cap Skirring au Sénégal

(Agence Ecofin) - Grit Real Estate, une société qui investit dans un portefeuille diversifié d’actifs immobiliers sur le continent africain, a finalisé l’opération de rachat de Club Med Cap Skirring, un établissement hôtelier basé au Sénégal. L’opération a coûté 16,2 millions d’euros (17,8 millions $), soit une augmentation de 5,1 millions $ par rapport au prix d’achat initial.

L’entité cédante, Club Med SAS, justifie cette augmentation par des dépenses engagées au profit de l’établissement hôtelier. L’acquéreur de cet actif prévoit d’entamer des travaux de rénovation et d’aménagement du local d’ici fin mars 2020. A travers cette acquisition, Grit Real Estate renforce sa présence en Afrique et fait son entrée dans le secteur hôtelier sénégalais. L’entreprise cotée sur les bourses de Londres, de Johannesburg et de Maurice est désormais présente dans huit pays africains.

C’est en juillet 2019 que Grit Real Estate par l’entremise de sa filiale Casamance Holdings Limited avait initié un accord en vue de l’acquisition auprès du Club Med SAS de la totalité des actions de la Société immobilière et de gestion hôtelière du cap Skirring (SIGHC), propriétaire du Club Med Cap Skirring au Sénégal.

Chamberline Moko