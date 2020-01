Le sud-africain Net 1 cède son unité de paiement en Corée du Sud pour se recentrer sur son activité en Afrique et en Europe

(Agence Ecofin) - Net 1, une entreprise cotée de manière secondaire sur le Johannesburg Stock Exchange et spécialisée dans la fourniture de services financiers et solutions de paiement, a procédé à la vente de sa filiale en Corée du Sud, Ksnet.

L’unité qui propose des services de paiement à des organisations et institutions financières a été vendue à un montant d’environ 237 millions $ à la société de private equity sud-coréenne Stonebridge Capital et au fournisseur de services financiers PayLetter.

C’est en 2010 que Net 1 avait racheté Ksnet pour un montant d’environ 233 millions $. L’opération de vente qui survient dix années plus tard a permis à l’entreprise sud-africaine de réaliser une plus-value de 4 millions $. La direction de Net 1 justifie cette décision de vente par la nécessité de recentrer ses activités de paiements et services financiers sur le marché africain et européen et également par la nécessité de générer des rendements plus importants pour ses actionnaires.

« Notre conseil d'administration a commencé un examen stratégique de nos diverses activités et investissements à la fin de l'année dernière et a finalement décidé de vendre Ksnet afin d'augmenter notre liquidité et de maximiser les rendements pour les actionnaires. Cette transaction marque une étape importante dans notre plan stratégique et permet à la direction de se concentrer davantage sur sa stratégie de base qui consiste à fournir des solutions financières aux sous-bancarisés en Afrique, en Europe et dans d'autres économies émergentes », a commenté Herman Kotzé (photo), directeur général de Net1.

Chamberline Moko