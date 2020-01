Lateral Capital lève 20 millions $ pour son premier fonds axé sur l’Afrique subsaharienne

(Agence Ecofin) - Lateral Capital, une société de capital-risque basée aux Etats-Unis et qui focalise ses opérations en Afrique subsaharienne, a réalisé une première clôture à 20 millions $ de son fonds dédié aux start-up africaines, a-t-on appris de sources médiatiques. Lateral Investment Partners I Fund ciblera des entreprises en phase de démarrage et de développement avec des investissements compris entre 250 000 et 5 millions $.

Le premier fonds de Lateral Capital axé sur l’Afrique subsaharienne annonce six nouveaux investissements en 2020 et une nouvelle levée de fonds dans le courant de l’année. Le Nigeria, l’Afrique du Sud, le Kenya, l’Ouganda, le Ghana, le Sénégal, le Rwanda et la Côte d’Ivoire sont les principaux marchés d’investissement de Lateral Capital

Ce premier closing de Lateral Investment Partners I Fund a été dirigé par la société d’investissement Investmon Corp et a connu la participation d’investisseurs institutionnels et de family offices des Etats-Unis, d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient.

Chamberline Moko