Zenith Bank excite le Nigerian Stock Exchange, au cours d’une folle journée, ce 22 novembre 2018

(Agence Ecofin) - Sans qu'aucun fait majeur ne viennent expliquer pourquoi, le groupe bancaire nigérian a particulièrement bousculé le Nigérian Stock Exchange au cours de la journée du 22 novembre 2018.

605,5 millions des titres de la banque ont été échangés représentant 90,4% du volume global des transactions sur ce marché financier !

Au total, la valeur des transactions équivaut à près de 14,53 milliards de nairas. C'est le plus important volume réalisé sur le marché par Zenith Bank depuis le 15 juillet 2015, et c'est le deuxième plus important depuis le 13 décembre 2010, apprend-on de données disponibles sur le site African-Markets.

Il est peu probable, que Zenith Bank soit en train de vivre des changements significatifs dans la structure de son actionnariat. En valeur et en volume, les actions cédées ne représente que 1,9% de la valorisation boursière du groupe financier.

Une hypothèse concernerait l'institutionnel américain Schroder Investment Management. Vers la fin septembre 2018, il avait cédé près de 90 millions de titres et en conservait encore 675,12 millions. Selon son dernier prospectus (3e trimestre 2018), le rendement de son portefeuille des activités au Nigéria était de 5,2%, moins que l'indice de reférence MSCI Frontier Market qui est à 7%. Si cette hypothèse se confirme, il ne serait pas exclu qu'une décision de désengagement plus important ait été prise.

Idriss Linge