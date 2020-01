Development Finance Corporation annonce un appui en faveur de la firme nigériane LifeBank

(Agence Ecofin) - L’agence américaine Development Finance Corporation (DFC) annonce son appui en faveur de LifeBank, une société de technologie de la santé qui effectue des livraisons de médicaments vitaux à des hôpitaux et prestataires de soins de santé au Nigeria.

Sans apporter davantage de détails sur cet appui, l’agence gouvernementale américaine a indiqué que cette action vise à « soutenir les efforts de LifeBank dans l’amélioration de l’accès aux produits médicaux vitaux ».

DFC sera accompagnée dans cette initiative par l’agence américaine pour le développement international (USAID), Crédit Suisse et l’organisation Merck for Mothers. Ces institutions sont réunies dans le cadre de l’initiative Maternal Outcomes Matter (MOM) lancée en juin 2019 et visant à mobiliser des capitaux privés pour soutenir des projets liés à la santé maternelle et infantile en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud.

L’apport financier de ces institutions permettra à LifeBank d’étendre ses activités au Nigeria et en Afrique subsaharienne. L’entreprise envisage d’effectuer des livraisons d’un million de produits médicaux vitaux et de poches de sang aux hôpitaux et centres de santé.

Selon des données publiées par la DFC, le Nigeria a besoin d’environ 1,8 million de poches de sang chaque année, mais seulement 25 % de cette demande est satisfaite.

A travers ce soutien à LifeBank, l’agence américaine DFC qui a succédé à l’Overseas Private Investment Corporation (OPIC), réalisera son premier engagement de l'année dans le secteur de la santé en Afrique.

Chamberline Moko

