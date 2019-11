En Namibie, le gestionnaire d’actifs Business Financial Solutions lance un fonds dédié aux PME avec une taille cible de 10 millions $

(Agence Ecofin) - Business Financial Solutions, une société de conseil et gestion d’actifs basée à Windhoek, en Namibie, a mis en place un fonds d’investissement dédié au financement de petites et moyennes entreprises (PME).

Dénommé Kula Capital Namibia Impact Fund (KCNIF), il ciblera des entreprises à fort potentiel de croissance et dont les activités génèrent des impacts positifs au niveau social et environnemental. Celles-ci se verront allouer un capital de croissance compris entre 250 000 et 10 millions $, en contrepartie d’une prise de participation minoritaire.

Ces ressources financières seront complétées par un service de conseil en matière de gouvernance d’entreprise, gestion administrative et financière et la mise en relation avec un réseau de partenaires et potentiels investisseurs.

Kula Capital Namibia Impact Fund prévoit de mobiliser 150 millions $ namibiens (10 millions $ US) pour soutenir ses opérations en Namibie. La société de gestion indique qu’elle s’attend à obtenir le tiers de ce montant lors de la première clôture du fonds prévue entre fin décembre 2019 et le début du premier trimestre 2020.

Constituée en 2008, Business Financial Solutions affirme avoir investi à cette date, 1,6 milliard $ namibiens au profit d’environ 200 PME. Ce gestionnaire de fonds s’est récemment associé à la firme allemande GreenTec Capital pour renforcer ses actions en faveur des microentreprises locales.

Chamberline Moko