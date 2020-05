SODECI : la rentabilité progresse très peu, mais tous les actionnaires ne sont pas à la même enseigne

(Agence Ecofin) - Pour l'exercice 2019, la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire (SODECI) maintient sa logique de distribution généreuse de dividendes. Dans sa communication financière, elle prévoit de rémunérer ses actionnaires à hauteur de 2,9 milliards FCFA, soit pratiquement 99% de son bénéfice net de la période. Pour chaque actionnaire, cela fera un dividende brut avant impôts de 325 FCFA.

Pour les investisseurs actuels, cela représente un rendement net par action qui peut atteindre les 11% de la valeur boursière actuelle. Cette rémunération du capital investi reste confortable, si on la compare à la tendance moyenne des rendements sur la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) d'Abidjan qui était de 10,1% le vendredi 15 mai 2020. Elle est aussi meilleure que les intérêts sur les emprunts obligataires des gouvernements de l'UEMOA qui sont en moyenne de 6% seulement sur une base annuelle et non cumulée.

Pour les divers actionnaires qui possèdent jusqu'à 39,15% du capital de la société, c'est une nouvelle positive et réjouissante d'autant que l'activité 2019 a été marquée par une légère progression du bénéfice net comptable. On relève aussi que sur les 7 dernières années, le chiffre d'affaires de l'entreprise affiche une progression de 25,7%. Enfin, sur les trois dernières années, le rendement des fonds propres (ressources appartenant aux actionnaires) est autour de 20,5%.

La question aujourd'hui est de savoir si cette logique de dividende généreuse pourrait se poursuivre. Pour la première fois depuis 2011, son chiffre d'affaires a reculé en 2019. Le résultat net en très légère hausse est le fait d'autres produits reçus en marge de son activité ordinaire, mais qui n'ont pas encore été précisés dans les communications financières de l'exercice 2019.

Une rentabilité effective qui progresse peu, mais pas pour tous les actionnaires

Dans une analyse de l’analyste boursier ivoirien Brice Kouaou, promoteur de l’Ecole de la Bourse, SODECI tout en distribuant toujours la totalité de son bénéfice net n'est pas parvenue à le faire décoller autant que la progression de son chiffre d'affaires. Il estime aussi qu'il y a même un risque que les prochaines périodes soient complexes, notamment si le projet de libéralisation de la distribution de l'eau se confirme en Côte d'Ivoire.

Le seul actionnaire qui a vraiment profité des bonnes ventes de la SODECI, c'est ERANOVE. Cette société spécialisée dans la gestion des services publics de l'eau et de l'énergie en Afrique et qui est détenue par l'assureur français Axa et la firme de private equity Emerging Capital Partners (ECP) perçoit chaque année une rémunération de frais de gestion qui représente 3,9% du chiffre d'affaires de l'exercice précédent.

Elle a touché 5,6 milliards FCFA sur les exercices de 2015 à 2017. Les chiffres de 2018 et 2019 n'ont pas été communiqués, mais on peut estimer le gain dû à 7,45 milliards FCFA. A cela, s’ajoute 7,9 milliards FCFA de dividendes bruts encaissés depuis 2014 au titre de sa participation de 46,07 au capital de la SODECI.

Au premier trimestre 2020, le chiffre d’affaires de l’entreprise a été en hausse de 26%, grâce à une augmentation de la base de clientèle. Pour le deuxième trimestre, elle prévoit un chiffre d’affaires soutenu, grâce à un paiement exceptionnel d’arriérés obtenu du gouvernement ivoirien. Cependant, au 31 mars 2020, la SODECI a connu un bénéfice net en baisse de 4% comparé au premier trimestre 2019.

Idriss Linge