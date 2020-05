Le bénéfice net de la BEAC a plus que triplé en 2019, soutenu par des paiements des établissements financiers

(Agence Ecofin) - La Banque centrale commune aux Etats membres de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (CEMAC) a déclaré pour l'exercice 2019, un bénéfice net de 19,6 milliards FCFA. C'est une performance bien supérieure (+203%) à celle de la même période en 2018 (un peu plus de 6,4 milliards FCFA).

Ce résultat a été soutenu par des hausses importantes sur les commissions (+130%) et autres produits bancaires (+90,9%), mais aussi par une légère réduction des charges (-2,48%). Cela a permis à la BEAC de propulser sa rentabilité, car pour ce niveau de marge nette, elle n'a pas eu besoin de booster particulièrement son bilan, soit en termes de soutien à ses Etats membres, soit en termes d'avance dans le secteur bancaire.

Le gros de son produit net bancaire est donc à mettre à l'actif d'une reprise de contrôle sur les opérations de change menées dans le secteur bancaire. Entre les commissions de transferts, de change sur la salle des marchés et celles de change manuel, l'institution d'émission monétaire a gagné plus de 17,5 milliards FCFA. Les autres produits bancaires ont été augmentés de près de 5 milliards FCFA, avec la contribution des établissements financiers aux frais administratifs de la BEAC, et des sanctions pécuniaires d'un peu plus de 2 milliards FCFA.

En dehors de ces deux points, la BEAC n'a pas bien performé dans le cœur même de ses activités. Ses revenus d'intérêt sur les prêts accordés aux Etats membres n'ont que peu progressé (+0,78%). Par contre, les opérations avec les banques lui ont permis de booster cette composante de ses revenus. La facilité des prêts marginale à 24 heures, lui a rapporté 8,2 milliards FCFA d’intérêts, en hausse de 444,2% par rapport à 2018.

Si cette solide performance a de quoi rassurer, elle pourrait cependant être interprétée comme la manifestation d'un certain attentisme de la Banque centrale de la CEMAC, dont l'objectif n'est pas de réaliser des bénéfices mais de s'assurer sur sa politique monétaire et de gestion des ressources communautaires, de sorte à assurer l'équilibre entre le développement économique et la stabilité de la monnaie.

Idriss Linge