Okoumé Capital envisage un partenariat avec les experts-comptables pour faciliter l’accès des PME gabonaises au financement

(Agence Ecofin) - La société de capital-investissement, Okoumé Capital SA, et l’Ordre national des experts-comptables (Onec) se sont réunis, mercredi 11 décembre 2019, à Libreville. Au centre de la rencontre : le financement des petites et moyennes entreprises et industries (PME/PMI) du Gabon.

Concrètement, les deux structures ont planché sur les contours d’un possible rapprochement dans l’optique de créer des synergies afin de participer durablement à la dynamisation du tissu économique gabonais en facilitant l’accès des PME/PMI au financement. A l’issue de la rencontre, les deux entités annoncent la signature, dans les prochaines semaines, d’une convention d’entente et de partenariat.

« Cette rencontre avec l’Onec nous permet d’élargir notre base de prospection afin de toucher de nouveaux profils de PME, en l’occurrence ceux accompagnés en amont par les experts-comptables, dont nous pensons qu’ils renferment le vivier des entrepreneurs prédisposés à accéder au capital investissement », a indiqué le directeur général d’Okoumé Capital, Edgard Mfouba.

« Il est pour nous indispensable de rencontrer l’ensemble des organismes d’accompagnement des entreprises, tels que l’Onec, au cœur des flux économiques, afin de proposer des solutions en adéquation directe avec leurs besoins dans un environnement où les PME et PMI représentent 99% des unités de production et 60% des emplois au Gabon », a précisé Edgard Mfouba.

Créée en mars 2018 par le Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS), Okoumé Capital est une société de capital-investissement de 20 milliards FCFA, dédiée au financement de l’entrepreneuriat et au développement des PME et start-up disposant d’un fort potentiel de croissance à l’échelle nationale et internationale.

Stéphane Billé