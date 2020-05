La banque égyptienne Commercial International Bank signalée dans le capital d’une fintech londonienne

(Agence Ecofin) - CVentures, la filiale en charge des activités de capital-risque de la banque égyptienne Commercial International Bank (CIB) a acquis une participation dans le capital de la fintech londonienne Countingup, en contrepartie d’un investissement d’environ 4,9 millions $.

L’opération de levée de fonds a été dirigée par ING Ventures, la branche de capital-risque de l’institution financière européenne ING Group. Elle a connu la participation de deux autres firmes de capital-risque, à savoir : Triple Point et BiG Start Ventures.

Countingup qui combine sur une application numérique les activités bancaires et comptables dans le but de réduire les couts et la complexité du travail pour sa clientèle, n’exclut pas la possibilité d’étendre ses opérations en Egypte. Tim Fouracre, le fondateur et directeur général de Countingup, l’a clairement affirmé. Selon lui, l’accord conclu avec CVentures représente « une opportunité pour la fintech de se développer en dehors du Royaume-Uni dans les années à venir ».

Cette opération marque le deuxième investissement conjoint réalisé par CVentures depuis décembre 2018, date du lancement de ses activités. Fin 2019, le capital-risqueur a réalisé son premier engagement au sein d’une entreprise de technologie de la santé évoluant en Egypte.

Chamberline Moko

