Partech Africa s’associe à Prime Ventures pour racheter le fournisseur de services de paiement TerraPay

(Agence Ecofin) - Partech Africa, un fonds de capital-risque dédié aux entreprises technologiques africaines et Prime Ventures, une société de capital-risque disposant de bureaux aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, se sont associés pour racheter le néerlandais TerraPay, fournisseur de services de paiement dans une soixantaine de pays en Afrique, en Asie et en Europe.

Avant son rachat, TerraPay était majoritairement détenu par l’indien Comviva, spécialisé dans la fourniture de services mobiles. L’entreprise qui permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir de l’argent a été cédée à un montant non divulgué. Ses nouveaux actionnaires rejoints par la Société financière internationale (SFI), ont conjointement investi 9,6 millions $ pour financer l’expansion de TerraPay dans de nouveaux marchés, principalement en Afrique.

Selon Cyril Collon, l’un des dirigeants de Partech Africa, le soutien financier apporté permettra à TerraPay d’atteindre l'ensemble du continent et jusqu'à 200 pays au total. Des données fournies par Partech renseignent que les coûts de transfert d’argent en direction et en provenance des marchés émergents, principalement d’Afrique et d’Asie, sont parmi les plus élevés au monde.

Chamberline Moko

