Liberia : InfraCo Africa engage 7,5 millions $ pour la construction d’espaces d’entreposage

AGENDA FINANCE

28 Avril 2020 | 29 Avril 2020

TXF Africa 2020 (Abidjan, CI)



Trade and export finance decision-makers



05 Mai 2020 | 07 Mai 2020

Climate Bonds Conference 2020 (Londres, UK)



Climate leadership for the next ten years, brown to green and accelerating investment towards zero carbon.



05 Mai 2020 | 07 Mai 2020

AFSIC 2020 (London, UK)



Investing in Africa - afsic.net



31 Mai 2020 | 03 Juin 2020

47ème conférence et AG de l’Organisation des Assurances africaines (Lagos, Nigeria)



Thème : « L’assureur africain face à la perturbation numérique »



01 Septembre 2020 | 07 Septembre 2020

Intra-Africa Trade Fair (Kigali, Rwanda)



Stimuler les échanges commerciaux intra-africains dans la perspective de la ZLECA.



07 Septembre 2020 | 11 Septembre 2020

Power Project Finance (Johannesburg, South Africa)



infocusinternational.com



11 Octobre 2020 | 12 Octobre 2020

FT Africa Summit (London, UK)



Conférence du Financial Times sur l'investissement en Afrique