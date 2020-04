Maurice : Adenia finalise sa sortie du tour de table du fabricant de peintures Mauvilac

(Agence Ecofin) - Le gestionnaire de fonds de private equity, Adenia, a annoncé la finalisation du processus de vente des 95 % de parts qu’il disposait dans le capital de Mauvilac Industries Limited, principal fabricant de peintures et revêtements à Maurice. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

C’est en 2014 que la firme de capital-investissement, Adenia Partners, a acquis à travers son fonds Adenia Capital III, une participation majoritaire au sein de Mauvilac.

Au cours de sa période d’investissement qui a duré six années, Adenia affirme avoir contribué à la modernisation de l’usine de Mauvilac et au lancement de nouveaux produits plus respectueux de l’environnement. Cette société domiciliée à Maurice a vendu ses actions à AkzoNobel, une entreprise néerlandaise spécialisée dans la fabrication de peintures et de produits chimiques.

Le rachat intégrait une unité de production locale de peintures ainsi qu’un solide réseau de distribution. AkzoNobel a non seulement acquis les parts d’Adenia mais également celles d’actionnaires minoritaires mauriciens et celles de la famille fondatrice de Mauvilac.

La firme néerlandaise dispose de 100 % des actions de l’entreprise spécialisée dans les peintures décoratives, les revêtements spéciaux pour automobile et industrie et les produits connexes (colles et adhésifs). Cette opération renforce l'empreinte d'AkzoNobel en Afrique subsaharienne et conforte sa position de leader sur le marché africain des peintures décoratives.

Chamberline Moko