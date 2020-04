Azur Innovation Fund lève 35,8 millions $ pour financer une vingtaine d’entreprises innovantes au Maroc

(Agence Ecofin) - Lancé en avril 2019 et domicilié au Maroc, Azur Innovation Fund, dédié aux entreprises innovantes du Royaume, a réalisé sa première clôture à 33 millions d’euros (35,8 millions $), un montant supérieur à la taille cible du fonds fixé à 200 millions de dirhams (20,9 millions $). L’opération survient un an après sa mise sur pied par le gestionnaire de fonds d’investissement, Azur Partners, et Dutch Good Growth Fund (DGGF), une institution financière qui soutient les entreprises néerlandaises évoluant dans des marchés émergents.

Les banques marocaines (BMCE Bank of Africa et CIH Bank), les institutions financières de développement (Banque africaine de développement et KFW) et la compagnie d’assurances Saham Assurance sont les principaux contributeurs au sein d’Azur Innovation Fund.

Les ressources financières apportées par ces investisseurs permettront au fonds marocain d’investir ou de co-investir dans une vingtaine de start-up innovantes et à fort impact au Maroc. L’objectif est d’accompagner ces entreprises technologiques dans leur développement. Celles évoluant dans des secteurs d’activités innovants et essentiels à la diversification économique du Royaume seront privilégiées.

Chamberline Moko

Lire aussi:

https://www.agenceecofin.com/investissement/1402-63991-annonce-d-un-nouveau-fond-d-investissement-de-20-millions-ciblant-le-secteur-de-l-innovation-au-maroc