Metro Concepts acquiert une société de tuyauterie industrielle au Kenya

(Agence Ecofin) - Metro Concepts East Africa Limited, une entreprise kényane détenue par la firme de private equity domiciliée en île Maurice, Ascent Rift Valley Fund, a racheté une entreprise concurrente, exerçant dans le secteur de la tuyauterie industrielle au Kenya. L’autorité de concurrence du Kenya (CAK) a approuvé l’opération.

L’entité cédée, Metro Plastics Kenya Limited, est engagée dans la fabrication et la commercialisation de tuyaux et raccords en plastique. Elle fusionnera avec Metro Concepts East Africa. La structure issue de cette fusion absorbera, selon les recommandations de la CAK, plus de la moitié du personnel de Metro Plastics Kenya.

Selon la CAK qui cite des données du Kenya National Bureau of Statistics (KNBS), le Kenya compte environ 140 entreprises qui opèrent dans l’industrie du plastique et dans la production d’articles en matière plastique, à l’instar des tuyaux et raccords.

Chamberline Moko