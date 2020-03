Capital-investissement : le Kenya est le pays le plus attractif d’Afrique pour les trois prochaines années (AVCA)

(Agence Ecofin) - Le Kenya est le pays africain le plus attractif d’Afrique en termes d’investissement sous forme de private equity pour les trois prochaines années. L’information est contenue dans le rapport intitulé African Private Equity Industry Survey for 2019 publié ce 3 mars 2020 par l’Association africaine de capital-investissement et de capital risque (AVCA).

Le document révèle les attentes et points de vue de 33 investisseurs et 46 sociétés de private equity interrogés sur l’évolution du capital-investissement en Afrique. La majorité des investisseurs interrogés (88 %) et des sociétés (89 %) considèrent que le Kenya, suivi du Nigeria, de l’Ethiopie et de l’Egypte sont les quatre pays africains les plus attractifs en termes d’investissement.

L’Afrique de l’Ouest est considérée comme la zone la plus attractive du continent pour les investissements au cours des trois prochaines années. Elle est suivie de l’Afrique de l’Est, l’Afrique du Nord, l’Afrique australe et en dernière position l’Afrique centrale.

En Afrique de l’Est et de l’Ouest, les secteurs des biens de consommation, de l’agroalimentaire et des services financiers sont considérés comme les plus attractifs pour les investissements pour les trois prochaines années. 73 % d’investisseurs interrogés prévoient d’augmenter ou de maintenir leur exposition au marché africain du private equity, rapporte l’étude.

Chamberline Moko