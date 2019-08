Deux institutions marocaines lancent des cursus d’ingénieurs en énergies renouvelables et efficacité énergétique

(Agence Ecofin) - L’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (Iresen) et l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P) viennent d’annoncer le lancement dès la prochaine rentrée de septembre de deux Masters dans les domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

Le premier Master est consacré à la formation d’ingénieurs spécialisés dans le domaine électrique. Il est orienté vers les énergies renouvelables et les réseaux intelligents. Dénommé RESMA, il sera abrité par l’Innovation Lab for Operations de l’UM6P. Baptisé Green Bee, le deuxième Master lui est destiné à former des ingénieurs dans le domaine de l’Ingénierie en bâtiments verts et efficacité énergétique (Green Building Engineering and Energy Efficiency). Il est abrité par le centre d’innovation en architecture, planification et design de de l’UM6P.

Les deux Masters ciblent les lauréats d’écoles d’architecture et d’ingénieurs désirant acquérir une spécialisation. Ils se dérouleront sur une durée de formation alternée de 18 mois et offre la possibilité d’obtenir une double diplomation.

Ces formations bénéficieront de l’appui des institutions françaises telles que l’École nationale française des travaux publics de l’État et l’École Polytechnique.

Vanessa Ngono Atangana