Afrique du Sud : la New Development Bank alloue 300 millions $ pour le développement des énergies renouvelables  

(Agence Ecofin) - La New Development Bank (NDB) a signé avec la Development Bank of Southern Africa (DBSA), un accord de prêt de 300 millions $ pour le Projet de développement du secteur de l’énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La NDB fournira ce montant à la DBSA sans qu’une garantie souveraine ne soit nécessaire.

Ce montant est la première partie d’un prêt en deux tranches qui servira au financement de sous-projets identifiés par la DBSA dans les secteurs de l’éolien, du solaire et de la biomasse en particulier. Ces projets seront mis en œuvre en Afrique du Sud et participeront à l’accroissement de la durabilité du secteur électrique à travers une transformation structurelle grâce aux énergies renouvelables.

Le but principal du projet étant de faciliter les investissements dans ce type d’énergie en débloquant des financements privés en leur faveur, et en accroissant la disponibilité des fonds à long terme pour les projets énergétiques du pays.

Gwladys Johnson Akinocho